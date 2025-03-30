هدف مانشستر سيتي الثاني في بورنموث - عمر مرموش (كأس إنجلترا)
الأحد، 30 مارس 2025 - 19:05
عمر مرموش ينجح بتسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/NzDackjGsR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
هدف مانشستر سيتي الثاني في بورنموث - عمر مرموش (كأس إنجلترا)
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