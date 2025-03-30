هدف فوز روما على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 30 مارس 2025 - 00:48
نهاية المباراة بفوز روما على مضيفه ليتشي والفوز السابع على التوالي لذئاب العاصمة في الكالتشيو 🐺✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 29, 2025
شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📹#ليتشي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/GzbW9s6c64
هدف فوز روما على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)
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