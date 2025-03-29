إيقاف مباراة برايتون ونوتنجهام لإتاحة الفرصة للاعبين لكسر صيامهم (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 29 مارس 2025 - 23:29

3/29/2025 11:29:34 PM إيقاف مباراة برايتون ونوتنجهام لإتاحة الفرصة للاعبين لكسر صيامهم (كأس الاتحاد الإنجليزي)

إيقاف مباراة برايتون ونوتنجهام لإتاحة الفرصة للاعبين لكسر صيامهم (كأس الاتحاد الإنجليزي)

برايتون فورست كأس الاتحاد الإنجليزي
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