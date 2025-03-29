ملخص فوز نوتنجهام فورست على برايتون 0 (4-3) 0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 29 مارس 2025 - 23:23
ملخص فوز نوتنجهام فورست على برايتون 0 (4-3) 0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
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