هدفا فوز تونس على مالاوي 2-0 (تصفيات كأس العالم)

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 01:11

3/25/2025 1:11:33 AM هدفا فوز تونس على مالاوي 2-0 (تصفيات كأس العالم)

هدفا فوز تونس على مالاوي 2-0 (تصفيات كأس العالم)

تونس مالاوي تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أهداف فوز المغرب على النيجر 2-1 (تصفيات كأس العالم) هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم) هدفا تعادل ليبيا مع أنجولا 1-1 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني في إثيوبيا - زيزو (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية) ملخص فوز الزمالك على إنييمبا 3-1 (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
استعدادا لمواجهة الهلال.. الأهلي يخوض مباراة ودية أمام زد ساعة | الدوري المصري
مجموعة مصر - إثيوبيا تسحق جيبوتي بستة أهداف في تصفيات كأس العالم 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - كولر يجتمع بالجهاز الفني.. وتدريبات بعيدا عن مباراة كأس العاصمة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الزمالك يهزم الاتحاد بنتيجة مثيرة في افتتاح سلسلة المركز الثالث 3 ساعة | كرة طائرة
عبد الحميد بسيوني: كنا نسعى للفوز من البداية.. وكل من يحمل قميص الأهلي كبير 3 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - الجزيري يسجل ويقود تونس لفوز قاتل على مالاوي وتعزيز صدارة المجموعة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - ثلاثية دون رد.. الأهلي يتفوق على بتروجت في أولى مباريات نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
سكالوني: لا أعرف كيف تتم المقارنة بين ميسي ولامين يامال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض