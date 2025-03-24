ركلات ترجيح إسبانيا ضد هولندا 5-4 (دوري الأمم الأوروبية)
الإثنين، 24 مارس 2025 - 01:01
⏯️🔥 شاهد ركلات الترجيح المثيرة بين إسبانيا وهولندا#دوري_الأمم_الأوروبية #إسبانيا_هولندا pic.twitter.com/QKs6mBzOSd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025
ركلات ترجيح إسبانيا ضد هولندا 5-4 (دوري الأمم الأوروبية)
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