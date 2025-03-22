هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 22 مارس 2025 - 01:51
بهدفين نظيفين المنتخب المصري يهزم إثيوبيا— SSC (@ssc_sports) March 21, 2025
📺 شاهد أهداف اللقاء#التصفيات_الأفريقية
#إثيوبيا_مصر | #SSC pic.twitter.com/qjZ8XmQS1o
هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم)
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