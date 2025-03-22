هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 22 مارس 2025 - 01:51

3/22/2025 1:51:45 AM هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم)

هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم)

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