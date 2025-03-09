أهداف فوز أتالانتا على يوفنتوس 4-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 09 مارس 2025 - 23:57
شاهد الأهداف الأربعة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 9, 2025
يوفنتوس 0-4 أتالانتا#يوفنتوس_أتالانتا 🌟#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/mHvZNU79LM
أهداف فوز أتالانتا على يوفنتوس 4-0 (الدوري الإيطالي)
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