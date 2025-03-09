أهداف فوز أتالانتا على يوفنتوس 4-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 09 مارس 2025 - 23:57

3/9/2025 11:57:47 PM أهداف فوز أتالانتا على يوفنتوس 4-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز أتالانتا على يوفنتوس 4-0 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس أتالانتا الدوري الإيطالي
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