هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 09 مارس 2025 - 19:43
برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في شباك آرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_آرسنال pic.twitter.com/nKivEzcsGV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2025
هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
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