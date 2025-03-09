هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 09 مارس 2025 - 19:43

3/9/2025 7:43:48 PM هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد
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