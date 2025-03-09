هدف فوز تشيلسي على ليستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 09 مارس 2025 - 17:53
تسديدة قوية من كوكوريا تسكن شباك ليستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #رمضان_مع_beIN#PremierLeague pic.twitter.com/YmFm3VqR1X— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2025
هدف فوز تشيلسي على ليستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
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