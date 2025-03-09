هدف فوز غزل المحلة على فاركو 1-0 (كأس مصر)
الأحد، 09 مارس 2025 - 00:52
هدف فوز فريق غزل المحلة على فاركو في دور الـ 16 بكأس مصر.. واحتفالات جنونية من الجهاز الفني pic.twitter.com/UB9cmiLRIQ— ON Sport (@ONTimeSports) March 8, 2025
هدف فوز غزل المحلة على فاركو 1-0 (كأس مصر)
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