هدف إيندهوفن الأول أمام أرسنال - نوا لانج (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 23:58
⚽️ هدف !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025
أيندهوفن 1-3 آرسنال | لانغ يقلص الفارق من علامة الجزاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/rIxK2pbNNc
هدف إيندهوفن الأول أمام أرسنال - نوا لانج (دوري أبطال أوروبا)
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