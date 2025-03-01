ملخص فوز مانشستر سيتي على بليموث 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 01 مارس 2025 - 22:16

3/1/2025 10:16:34 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على بليموث 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على بليموث 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بليموث
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