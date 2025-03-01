هدف الخليج الأول ضد الخلود - محمد شريف (الدوري السعودي)
السبت، 01 مارس 2025 - 21:33
هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) March 1, 2025
محمد شريف يسجل أول الأهداف للخليج ⚽️🔥
الخلود 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الخلود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/u2uMrpkOlE
هدف الخليج الأول ضد الخلود - محمد شريف (الدوري السعودي)
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