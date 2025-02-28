أهداف فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 3-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 28 فبراير 2025 - 23:48
أهداف فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 3-1 (الدوري الألماني)
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