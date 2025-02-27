هدف الريان الأول أمام العربي - محمود تريزيجيه (الدوري القطري)
الخميس، 27 فبراير 2025 - 19:09
هدف الريان الأول أمام العربي - محمود تريزيجيه (الدوري القطري)
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول ضد مانشستر سيتي - محمد صلاح - الدوري الإنجليزي هدف ليفربول الثاني في ولفرهامبتون - صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف لوهافر الأول ضد ليل - أحمد حسن كوكا (الدوري الفرنسي) النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي) هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي) لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي