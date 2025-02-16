هدف البنك الأهلي الأول ضد سموحة - أحمد ريان (الدوري المصري)
الأحد، 16 فبراير 2025 - 16:52
جوووووول 💥💥— ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025
بترقيصة 2X1 .. أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول للبنك الأول في شباك سموحة🔥⚽ pic.twitter.com/lK5mJ9BVG2
هدف البنك الأهلي الأول ضد سموحة - أحمد ريان (الدوري المصري)
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