الهاتريك اكتمل.. هدف عمر مرموش الثالث لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
السبت، 15 فبراير 2025 - 17:44
يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd
الهاتريك اكتمل.. هدف عمر مرموش الثالث لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
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