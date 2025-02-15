الهاتريك اكتمل.. هدف عمر مرموش الثالث لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

السبت، 15 فبراير 2025 - 17:44

2/15/2025 5:44:27 PM الهاتريك اكتمل.. هدف عمر مرموش الثالث لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

الهاتريك اكتمل.. هدف عمر مرموش الثالث لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي عمر مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
هدف عمر مرموش الثاني له ولـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) أول مساهمات الفرعون في إنجلترا.. هدف عمر مرموش الأول لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل هدف أرسنال الثاني ضد ليستر سيتي - ميكيل ميرينو (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ليستر سيتي - ميكيل ميرينو (الدوري الإنجليزي) هدف برايتون الثاني ضد تشيلسي - مينته (الدوري الإنجليزي) هدف برايتون الأول ضد تشيلسي - ميتوما (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني أمام إيفرتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بليموث على ليفربول 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
أخر الأخبار
يبقى الوضع كما هو عليه.. ليفركوزن يتعادل سلبيا مع بايرن ميونيخ 57 ثاتيه | الكرة الأوروبية
You أم Off؟ حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا يحسم سبب طرد بيلينجهام 5 دقيقة | الدوري الإسباني
فرصة لـ برشلونة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 7 دقيقة | الدوري الإسباني
بيلينجهام: ما قلته عند الطرد مختلف عما كتبه الحكم في تقريره 9 دقيقة | الدوري الإسباني
انطلاقة مويس المميزة مستمرة.. إيفرتون يهزم كريستال بالاس 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باروني يتفوق على كونتي مجددا.. لاتسيو يتعادل مع نابولي وأتالانتا يرفض الهدية 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
رسالة مؤثرة من ديالو بعد الإصابة التي أنهت موسمه 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: بيلينجهام لم يستحق الطرد.. لقد اخطأ الحكم في الترجمة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا