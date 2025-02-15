هدف عمر مرموش الثاني له ولـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
السبت، 15 فبراير 2025 - 17:42
مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg
هدف عمر مرموش الثاني له ولـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
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