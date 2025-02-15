أول مساهمات الفرعون في إنجلترا.. هدف عمر مرموش الأول لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
السبت، 15 فبراير 2025 - 17:30
هدف رائع ومميز 👏😍— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp
أول مساهمات الفرعون في إنجلترا.. هدف عمر مرموش الأول لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
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