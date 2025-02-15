هدف أرسنال الثاني ضد ليستر سيتي - ميكيل ميرينو (الدوري الإنجليزي)
السبت، 15 فبراير 2025 - 16:31
⚽️🔥 من عرضية متقنة، ميكيل ميرينو يضيف الهدف الثاني لآرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليستر_ارسنال #PremierLeague pic.twitter.com/VufxVMFsH8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
هدف أرسنال الثاني ضد ليستر سيتي - ميكيل ميرينو (الدوري الإنجليزي)
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