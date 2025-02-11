هدف الأهلي الأول في غزل المحلة - إمام عاشور (الدوري المصري)
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 20:28
جووووووووول⚽🔥.. هداف الدوري إمام عاشور يسجل هدف رائع من ركلة حرة في شباك غزل المخلة ويرفض الاحتفال✋ pic.twitter.com/TDjqwekg0J— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025
هدف الأهلي الأول في غزل المحلة - إمام عاشور (الدوري المصري)
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