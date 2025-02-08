أهداف فوز نيوكاسل على برمنجهام 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 08 فبراير 2025 - 22:28

2/8/2025 10:28:19 PM أهداف فوز نيوكاسل على برمنجهام 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

أهداف فوز نيوكاسل على برمنجهام 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

نيوكاسل برمنجهام سيتى كأس الاتحاد الإنجليزي
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