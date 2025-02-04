أول تصريحات أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 21:46
أول تصريحات أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
نرشح لكم
أول حوار لمحمود جهاد بعد الانضمام لـ الزمالك هدف فوز المصري على وادي دجلة (كأس مصر) ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين) ملخص فوز الجونة أمام تيم إف سي 3-1 (كأس مصر) هدفا تعادل روما مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز الأهلي على مودرن سبورت 3-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل إنتر مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)