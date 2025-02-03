ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين)
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 17:14
ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين)
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