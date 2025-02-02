ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 02 فبراير 2025 - 23:06
ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي)
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