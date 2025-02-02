ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 02 فبراير 2025 - 23:06

2/2/2025 11:06:00 PM ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي)

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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