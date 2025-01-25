لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 يناير 2025 - 22:11
لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد تشيلسي - جفارديول (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد مانشستر سيتي - مادويكي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد إبسويتش - دومينيك سوبوسلاي - (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد إبسويتش - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إبسويتش - كوفاسيتش (الدوري الإنجليزي) خطأ فادح من أونانا يتسبب في هدف لبرايتون (الدوري الإنجليزي)