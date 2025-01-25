هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)

السبت، 25 يناير 2025 - 21:15

1/25/2025 9:15:57 PM هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد تشيلسي - جفارديول (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد مانشستر سيتي - مادويكي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد إبسويتش - دومينيك سوبوسلاي - (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد إبسويتش - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إبسويتش - كوفاسيتش (الدوري الإنجليزي) خطأ فادح من أونانا يتسبب في هدف لبرايتون (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز 28 دقيقة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو 41 دقيقة | الدوري المصري
مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز ساعة | الدوري المصري
هالاند: أتطلع للعب بجوار مرموش.. وسنقضي وقتا ممتعا حقا ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بلد الوليد.. جووووول مبابي مجددا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025