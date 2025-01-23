ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية)

ملخص المباراة. 📹



هاتريك فخر الدين بن يوسف في مرمى بلاك بولز يضمن للمصري بطاقة الصعود من دور المجموعات! 🇪🇬👏#TotalEnergiesCAFCC | @Football2Getherpic.twitter.com/5BuLUP7w6o