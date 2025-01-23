ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية)
الخميس، 23 يناير 2025 - 17:07
ملخص المباراة. 📹— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 23, 2025
هاتريك فخر الدين بن يوسف في مرمى بلاك بولز يضمن للمصري بطاقة الصعود من دور المجموعات! 🇪🇬👏#TotalEnergiesCAFCC | @Football2Getherpic.twitter.com/5BuLUP7w6o
ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية)
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