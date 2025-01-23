الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
الخميس، 23 يناير 2025 - 11:56
"أنا سريع ومميز بالكرة"— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 23, 2025
نورت مانشستر سيتي يا عمر pic.twitter.com/yMdqark3bU
الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إبسويتش - كوفاسيتش (الدوري الإنجليزي) خطأ فادح من أونانا يتسبب في هدف لبرايتون (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد بورنموث - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف نوتينجهام في ليفربول - كريستان وود (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول - ليساندرو مارتينيز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في وست هام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)