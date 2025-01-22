هدف الأهلي الأول ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:10
هدف الأهلي الأول ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)
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