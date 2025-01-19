خطأ فادح من أونانا يتسبب في هدف لبرايتون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 19 يناير 2025 - 18:53
خطأ فادح من أونانا يتسبب في هدف لبرايتون (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إبسويتش - كوفاسيتش (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد بورنموث - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف نوتينجهام في ليفربول - كريستان وود (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول - ليساندرو مارتينيز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في وست هام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في وست هام - جاكبو (الدوري الإنجليزي)