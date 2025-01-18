هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 18 يناير 2025 - 19:47

1/18/2025 7:47:42 PM هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات
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