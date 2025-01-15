هدف نوتينجهام في ليفربول - كريستان وود (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 00:03
وود يفاجئ ليفربول ويمنح نوتنغهام فورست التقدم#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/3rsA3PNeHw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025
هدف نوتينجهام في ليفربول - كريستان وود (الدوري الإنجليزي)
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