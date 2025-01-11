ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 11 يناير 2025 - 21:31
ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا (دوري أبطال إفريقيا)
نرشح لكم
هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف تعادل الأهلي ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف رائع من إبراهيم عادل أمام الترجي - (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز شباب بلوزداد على الأهلي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث في بلوزداد - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في بلوزداد - وسام أبو علي (دوري أبطال إفريقيا)