هدف تعادل الأهلي ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 11 يناير 2025 - 19:26
الأهلي المصري يدرك التعادل عن طريق إمام عاشور#دوري_أبطال_إفريقيا #الاهلي pic.twitter.com/cJNpHhmUa5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 11, 2025
هدف تعادل الأهلي ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور
نرشح لكم
ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف رائع من إبراهيم عادل أمام الترجي - (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز شباب بلوزداد على الأهلي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث في بلوزداد - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في بلوزداد - وسام أبو علي (دوري أبطال إفريقيا)