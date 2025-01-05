هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:11

1/5/2025 8:11:10 PM هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح

هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح

ليفربول
نرشح لكم
هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول - ليساندرو مارتينيز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في وست هام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في وست هام - جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي على ليستر - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في ليستر - سافينيو (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أرسنال على إبسويتش 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في ليستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
ليساندرو مارتينيز: كان يمكننا الفوز ولكن.. وهذا ما تغير في مانشستر يونايتد 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
أموريم: يجب أن نبدأ في يوم ما.. وهذا رأيي في فرصة ماجواير الضائعة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: الاستهانة بمانشستر يونايتد ليست سبب التعادل.. وهكذا أظهروا جودتهم في النهاية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 27 دقيقة | الدوري المصري
ماك أليستر: الأداء لم يكن جيدا وكذلك النتيجة ولكن 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: كان يمكن للأمور أن تسوء.. وهذه حقيقة تقليلنا من مانشستر يونايتد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو: إن قدمنا هذا الأداء في أنفيلد فلماذا لا نفعل ذلك في كل مكان؟ 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد