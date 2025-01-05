هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول - ليساندرو مارتينيز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 05 يناير 2025 - 19:51
ليساندرو مارتينيز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستريونايتد pic.twitter.com/NpbtYWYMuw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2025
هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول - ليساندرو مارتينيز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثاني في مانشستر يونايتد - محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في وست هام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في وست هام - جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي على ليستر - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في ليستر - سافينيو (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أرسنال على إبسويتش 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في ليستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي)