هدف بلوزداد الأول في الأهلي - أيمن محيوس (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:31
أيمن محيوس يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد في شباك الأهلي#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/L8BlauhpWH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
هدف بلوزداد الأول في الأهلي - أيمن محيوس (دوري أبطال إفريقيا)
نرشح لكم
هدف الأهلي الثالث في بلوزداد - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في بلوزداد - وسام أبو علي (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الزمالك على المصري 1-0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الأهلي مع أورلاندو 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الرابع في استاد أبيدجان - كهربا (دوري أبطال إفريقيا) هدف استاد أبيدجان أمام الأهلي - كاسوم كوني (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث في استاد أبيدجان - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)