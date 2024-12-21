ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي)

أهداف فوز أرسنال على كريستال بالاس 5-1 (الدوري الإنجليزي)

هدف أستون فيلا الثاني ضد مانشستر سيتي - مورجن روجرز (الدوري الإنجليزي)

هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر سيتي - جون دوران (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي)

هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل أرسنال مع إيفرتون 0-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل ليفربول مع فولام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

هدف فولام الأول في ليفربول - أندرياس (الدوري الإنجليزي)