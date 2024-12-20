ملخص فوز زد على فاركو 2-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 22:33

12/20/2024 10:33:40 PM ملخص فوز زد على فاركو 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز زد على فاركو 2-1 (الدوري المصري)

زد فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على مودرن سبورت 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على إنبي 1-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - محمد عادل (الدوري المصري) هدف سيراميكا الأول ضد الزمالك - إسلام عيسى (الدوري المصري) هدف فوز بتروجت على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في الاتحاد - وليد الكرتي - (كأس الرابطة) هدف فوز الزمالك على المصري 1-0 (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
مجدي عبد العاطي: الفوز على فاركو كان صعبا.. وشاركت في تكوينه وأعرفه جيدا 24 دقيقة | الدوري المصري
كأس الخليج - محمود عاشور حكم فيديو في لقاء قطر ضد الإمارات 34 دقيقة | الوطن العربي
طارق مصطفى: أضغط على اللاعبين لتحقيق الفوز.. وخماسية سيراميكا أقلقتني 45 دقيقة | الدوري المصري
زد يرتقي للمربع الذهبي بالفوز على فاركو بفضل البدلاء ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0)-(1) ميلان.. جووووووول ريندرز ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: ساوثامبتون يتوصل لاتفاق لتعيين يوريتش مدربا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - عبد الناصر محمد يتولى قيادة القناة ساعة | القسم الثاني
رئيس اتحاد جدة يوضح حقيقة لقاء الزمالك وديا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا