هدف فوز الزمالك على المصري 1-0 (الكونفدرالية)
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:11
هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
هدف فوز الزمالك على المصري 1-0 (الكونفدرالية)
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