هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:15
غفارديول يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/S0asH7Rlv7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)
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