هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 19:15

12/15/2024 7:15:42 PM هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)

هدف سيتي الأول في يونايتد - جفارديول (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أرسنال مع إيفرتون 0-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع فولام 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف فولام الأول في ليفربول - أندرياس (الدوري الإنجليزي) مخلص فوز تشيلسي على توتنام 4-3 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز نوتينجهام على مانشستر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 12 دقيقة | الدوري المصري
سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور 19 دقيقة | كرة سلة
تشكيل برشلونة - أراوخو على مقاعد البدلاء أمام ليجانيس 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أحمد مجدي: لم أشعر بالأمان في الزمالك.. واللاعبون يحبون جوميز ولهذا رحلت 33 دقيقة | الكرة المصرية
أموريم: نقطة التحول في دربي مانشستر ترجع للاعبين 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح محسن: أهنئ اللاعبين على الأداء ضد الزمالك بعد رحلة طيران شاقة ساعة | الكرة المصرية
الشاب ديالو يزيد أوجاع بيب.. يونايتد ينتصر على سيتي في دربي مانشستر الأول لـ أموريم ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - عودة مادويكي في مواجهة برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد