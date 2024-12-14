هدف فولام الأول في ليفربول - أندرياس (الدوري الإنجليزي)
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:24
فولهام يفاجئ ليفربول مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #فولهام pic.twitter.com/x6pDeqXEp9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
هدف فولام الأول في ليفربول - أندرياس (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص تعادل أرسنال مع إيفرتون 0-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع فولام 2-2 (الدوري الإنجليزي) مخلص فوز تشيلسي على توتنام 4-3 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز نوتينجهام على مانشستر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 2-0 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل وصنع.. ملخص تعادل نيوكاسل مع ليفربول 3-3 (الدوري الإنجليزي)