ملخص فوز أتليتكو مدريد على إشبيلية 4-3 (الدوري الإسباني)

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 00:34

12/9/2024 12:34:49 AM ملخص فوز أتليتكو مدريد على إشبيلية 4-3 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز أتليتكو مدريد على إشبيلية 4-3 (الدوري الإسباني)

أتليتكو مدريد جريزمان إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز روما على ليتشي 4-1 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل يوفنتوس مع بولونيا 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل برشلونة مع بيتيس 2-2 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-2 (الدوري الألماني) هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يحول تأخره إلى فوز على إشبيلية في مباراة مجنونة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتالانتا في الصدارة.. لاتسيو يتفوق مجددا على نابولي في آخر 72 ساعة ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: ديشامب استبعدني من المنتخب.. وريال مدريد استقبلني كملك ساعة | الكرة الأوروبية
سون: أشعر أنني خذلت توتنام أمام تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الوداد: سنحقق المفاجأة في مونديال الأندية.. والأهلي قادر على تحقيق إنجاز ساعة | الكرة الإفريقية
من الأسوأ للأفضل في 4 سنوات.. بوتافوجو بطل الدوري البرازيلي للمرة الثالثة بتاريخه ساعة | أمريكا
قمصان: أجواء مونديال الأندية ليست جديدة على الأهلي.. وهذا موقف تاو ورضا سليم ساعة | كأس العالم للأندية
بعد انتهاء الجولة الإفريقية الثانية.. الفرق المصرية بدون العلامة الكاملة وتألق العرب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية