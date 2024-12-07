هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:07

12/7/2024 6:07:47 PM هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 2-0 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل وصنع.. ملخص تعادل نيوكاسل مع ليفربول 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول - ألكسندر إيزاك (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في مانشستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
خبر في الجول – محمد السيد يتلقى عرضا لقضاء فترة معايشة مع نوتينجهام 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوميز: حاليا كل فريق يعلم إمكانيات المنافس.. وأمر إيجابي لنا في الكونفدرالية 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يطلب تأجيل مباراته ضد إنبي في كأس الرابطة المصرية 16 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج وبايرن يبتعد بالصدارة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة من أغسطس.. محمد شريف يشارك في خسارة الخليج من الاتفاق 28 دقيقة | سعودي في الجول
تريزيجيه وعبد القادر سجلا.. الريان ينتصر على قطر في الدوري ويبتعد عن مراكز الهبوط 28 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل مانشستر يونايتد – يورو أساسي لأول مرة.. وهويلوند في الهجوم ضد فورست 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثالث – مدرب الزرقا لـ في الجول: قدمت استقالتي بين شوطي مباراة فريقي.. ورد رئيس النادي 49 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية