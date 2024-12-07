هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:07
⚽️🔥 هالاند يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي برأسية متقنة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/e2aLMEDulv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024
هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي)
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