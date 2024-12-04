هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 23:23

12/4/2024 11:23:02 PM هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح نيوكاسل
نرشح لكم
هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول - ألكسندر إيزاك (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في مانشستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على أستون فيلا 3-0 (الدوري الإنجليزي) صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد مانشستر سيتي - جاكبو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 4-0 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز أرسنال على وست هام 5-2 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
بالطريقة المفضلة ورقم تاريخي.. أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا يمكن إيقافه.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول أمام نيوكاسل 15 دقيقة | المحترفون
جوائز كاف - تواجد مسار ومدربه وحارس مرماه بالقائمة المختصرة للكرة النسائية 23 دقيقة | رياضة نسائية
مبابي أهدر ركلة جزاء مجددا.. بلباو يكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية في الدوري 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الملك المصري بالصدارة.. ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس ألمانيا - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يودع من دور الـ 16 بثلاثية أمام لايبزج 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. تشيلسي يهزم ساوثامبتون بخماسية ويضيق الفارق مع ليفربول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يسجل هدفين ويصنع ثالث.. نيوكاسل يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول في الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران