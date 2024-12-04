ملخص مباراة ميلان أمام ساسولو 6-1 (كأس إيطاليا)
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 00:50
ميلان يقدم مهرجاناً في سان سيرو— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 3, 2024
يفوز على ساسولو 6-1 ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا
شاهد مسلسل الأهداف..#ميلان_ساسولو#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/ioHRKaE3To
ملخص مباراة ميلان أمام ساسولو 6-1 (كأس إيطاليا)
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