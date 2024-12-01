صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:44
صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثاني في مانشستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على أستون فيلا 3-0 (الدوري الإنجليزي) صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد مانشستر سيتي - جاكبو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 4-0 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز أرسنال على وست هام 5-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل إبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز ليفربول على ساوثامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في ساوثامبتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)