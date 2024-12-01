ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 4-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:10

12/1/2024 6:10:48 PM ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 4-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 4-0 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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